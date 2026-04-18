Силы ЦАХАЛа, действующие в южном Ливане, ликвидировали нескольких террористов
время публикации: 18 апреля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 14:28
За последние сутки силы ЦАХАЛа, действующие к югу от "желтой линии" в южном Ливане, выявили нескольких террористов, которые нарушили договоренности о прекращении огня и приблизились к израильским военнослужащим с севера.
Сразу после обнаружения террористов, ВВС и наземные силы атаковали их в нескольких районах.
Кроме того, был открыт артиллерийский огонь для поддержки наземных подразделений, действующих в этом районе, уничтожена террористическая инфраструктура.
ЦАХАЛ действует в соответствии с указаниями политического руководства и имеет право принимать необходимые меры самообороны, обеспечивая безопасность граждан государства Израиль и сил, развернутых на местности.