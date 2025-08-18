В связи со вспышкой ящура закрыты для посетителей несколько заповедников на севере Израиля

В связи со вспышкой ящура на севере Израиля закрыты для посетителей несколько заповедников: Нахаль Тавор, Нахаль Иссахар, Алот Сирин, Нахаль Явнеэль. Управление природы и парков просит отдыхающих воздержаться от визитов в закрытые из-за вспышки заболевания парки.

В последние недели ящур был выявлен у стада коров в кибуце Газит.

Последний раз ящур был обнаружен в районе заповедников Нахаль Тавор и Нахаль Иссахар, в районе, где обитает наибольшее количество газелей, в 2018 году.

Ящур – это крайне заразное вирусное заболевание, поражающее парнокопытных животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец и коз, а также различные дикие виды. В Европе сейчас наблюдается самая масштабная вспышка ящура с начала века.

По данным ООН, в Ираке и других странах Ближнего Востока был выявлен нехарактерный для региона штамм вируса.

Ящур не передается от человека к человеку, но серьезно влияет на здоровье животных, продовольственную безопасность и доходы фермеров, снижая продуктивность сельского хозяйства.