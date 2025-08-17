Столкновения между полицией и демонстрантами возле штаб-квартиры "Ликуда" в Тель-Авиве

После окончания центрального митинга, состоявшегося на Площади Похищенных ("Кикар а-Хатуфим") в Тель-Авиве, десятки демонстрантов направились к штаб-квартире "Ликуда".

На площади перед "Мецудат Зеэв" был разведен костер.

Полиция потребовала от демонстрантов разойтись, объявив акцию протеста незаконной, после чего приступила к разгону и задержаниям нарушителей правопорядка.

В центральном митинге на Площади Похищенных в Тель-Авиве приняли участие более ста тысяч человек. Организаторы протестной акции утверждают, что в течение дня в демонстрациях, пикетах и митингах, проходивших по всей стране, приняли участие более миллиона израильтян.