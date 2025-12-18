x
18 декабря 2025
18 декабря 2025
Израиль

"Горная бригада" завершила масштабные учения на Хермоне в преддверии наплыва туристов

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 декабря 2025 г., 19:57
"Горная бригада" завершила масштабные учения на Хермоне в преддверии наплыва туристов
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках подготовки военнослужащих 810-й "Горной бригады" ("А-Хермон") к зимнему сезону были проведены масштабные учения, направленные на обеспечение безопасности посетителей горнолыжного курорта Хермон в предстоящую зиму.

На учениях отрабатывались различные сценарии во взаимодействии с дополнительными подразделениями и гражданскими структурами. Подразделения бригады "А-Хермон", действующие в составе 210-й дивизии, остаются на Хермонском нагорье и на горе Ар-Дов с целью обеспечения безопасности Израиля и израильтян.

Израиль
