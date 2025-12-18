Умер знаменитый борец, двукратный олимпийский чемпион

18 декабря на 84-м году жизни умер легендарный болгарский борец Боян Радев, сообщают болгарские СМИ.

Он выступал в полутяжелой весовой категории (греко-римская борьба).

Боян Радев - чемпион олимпиад 1964 и 1968 годов, двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира 1967 года, серебряный призер чемпионата Европы 1968 года.

Боян Радев трижды признавался лучшим спортсменом года Болгарии.