x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 16:00
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер знаменитый борец, двукратный олимпийский чемпион

Знаменитые спортсмены
Греко-римская борьба
время публикации: 18 декабря 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 14:46
Умер знаменитый борец, двукратный олимпийский чемпион
AP Photo/Allison Dinner

18 декабря на 84-м году жизни умер легендарный болгарский борец Боян Радев, сообщают болгарские СМИ.

Он выступал в полутяжелой весовой категории (греко-римская борьба).

Боян Радев - чемпион олимпиад 1964 и 1968 годов, двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира 1967 года, серебряный призер чемпионата Европы 1968 года.

Боян Радев трижды признавался лучшим спортсменом года Болгарии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2025

Застрелен футболист эквадорской "Барселоны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Умер легендарный хоккеист, чемпион мира, олимпийский призер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025

Умерла советская спортсменка, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025

Умер Никита Симонян – легенда "Спартака", старейший олимпийский чемпион по футболу