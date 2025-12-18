x
18 декабря 2025
18 декабря 2025
18 декабря 2025
18 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о нескольких случаях незаконного проникновения в Газу

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 декабря 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 15:26
ЦАХАЛ сообщает о нескольких случаях незаконного проникновения в Газу
Oren Cohen/Flash90

ЦАХАЛ сообщает об очередных случаях незаконного проникновения граждан Израиля на территорию сектора Газы.

В сообщении отмечается, что за нарушителями следили, они были задержаны вскоре после пересечения границы и возвращены на израильскую территорию.

Позже десятки израильтян попытались незаконно пересечь периметр ограждения в другом месте. Несколько человек сумели пробраться в Газу. ЦАХАЛ и полиция оперативно отреагировали и вернули нарушителей в Израиль.

ЦАХАЛ подчеркивает, что любое проникновение в зону боевых действий запрещено, представляет опасность для граждан и мешает деятельности ЦАХАЛ в этом районе.

