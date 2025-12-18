ЦАХАЛ сообщает о нескольких случаях незаконного проникновения в Газу

ЦАХАЛ сообщает об очередных случаях незаконного проникновения граждан Израиля на территорию сектора Газы.

В сообщении отмечается, что за нарушителями следили, они были задержаны вскоре после пересечения границы и возвращены на израильскую территорию.

Позже десятки израильтян попытались незаконно пересечь периметр ограждения в другом месте. Несколько человек сумели пробраться в Газу. ЦАХАЛ и полиция оперативно отреагировали и вернули нарушителей в Израиль.

ЦАХАЛ подчеркивает, что любое проникновение в зону боевых действий запрещено, представляет опасность для граждан и мешает деятельности ЦАХАЛ в этом районе.