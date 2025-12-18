x
18 декабря 2025
18 декабря 2025
Ближний Восток

США ввели санкции против десятков танкеров иранского "теневого флота"

США
Иран
Санкции
время публикации: 18 декабря 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 18:43
США ввели санкции против десятков танкеров иранского "теневого флота"
BAKAMLA via AP

Государственный департамент США сообщил о введении санкций против 29 танкеров, входящих в состав так называемого иранского "теневого флота" и использовавшегося режимом для доставки нефти и нефтепродуктов на сумму в сотни миллионов долларов.

В частности, санкции введены против компаний и судов, управляемых египетским предпринимателем Хатамом Фаридом Ибрагимом Сакром, а также фирм, действующих в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Маршалловых островах и Панаме.

"Правительство США заявляет, что сегодняшнее решение еще более ограничивает способность Тегерана экспортировать нефть и нефтепродукты через тайные и мошеннические механизмы", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
