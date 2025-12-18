США ввели санкции против десятков танкеров иранского "теневого флота"
Государственный департамент США сообщил о введении санкций против 29 танкеров, входящих в состав так называемого иранского "теневого флота" и использовавшегося режимом для доставки нефти и нефтепродуктов на сумму в сотни миллионов долларов.
В частности, санкции введены против компаний и судов, управляемых египетским предпринимателем Хатамом Фаридом Ибрагимом Сакром, а также фирм, действующих в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Маршалловых островах и Панаме.
"Правительство США заявляет, что сегодняшнее решение еще более ограничивает способность Тегерана экспортировать нефть и нефтепродукты через тайные и мошеннические механизмы", – говорится в заявлении.