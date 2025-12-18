x
18 декабря 2025
18 декабря 2025
18 декабря 2025
последняя новость: 17:34
18 декабря 2025
Израиль

Убийц из "Нухбы" будет судить специальный военный трибунал

Террористы
ХАМАС
Суд
Ярив Левин
Исраэль Кац
время публикации: 18 декабря 2025 г., 17:34
Убийц из "Нухбы" будет судить специальный военный трибунал
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац и министр юстиции Ярив Левин сообщили о результатах совещаний по привлечению к ответственности боевиков спецподразделения ХАМАСа "Нухба", которые участвовали в резне 7 октября 2023 года. По итогам обсуждения ЦАХАЛу было поручено начать подготовительную работу для создания специального военного трибунала, который будет судить террористов.

Как сообщает Walla, специалисты из Армии обороны Израиля, министерства юстиции, военной прокуратуры и других профильных ведомств должны будут в кратчайшие сроки изучить юридические, оперативные и международные аспекты создания такого трибунала.

В совместном заявлении министров Каца и Левина подчеркивается, что организаторы и участники резни должны быть наказаны так, чтобы это стало однозначным сигналом: тот, кто посягает на израильтян, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона.

Израиль
