18 декабря 2025
Спорт

Евролига. "Апоэль" проиграл "Панатинаикосу"

Баскетбол
время публикации: 18 декабря 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 23:30
Евролига. "Апоэль" проиграл "Панатинаикосу"
AP Photo/Vasha Hunt

В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" в гостях проиграл "Панатинаикосу" 82:93.

Первую четверть выиграли греки 22:17.

Первую половину выиграли израильтяне 46:45.

После 30 минут впереди хозяева 65:61.

Самый результативный игрок матча - защитник хозяев Кендрик Нунн (19 + 2 подбора + 2 передачи).

Лучший в составе "Апоэля" - Тайлер Эннис (16 + 3 подбора)

