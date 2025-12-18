Евролига. "Апоэль" проиграл "Панатинаикосу"
время публикации: 18 декабря 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 23:30
В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" в гостях проиграл "Панатинаикосу" 82:93.
Первую четверть выиграли греки 22:17.
Первую половину выиграли израильтяне 46:45.
После 30 минут впереди хозяева 65:61.
Самый результативный игрок матча - защитник хозяев Кендрик Нунн (19 + 2 подбора + 2 передачи).
Лучший в составе "Апоэля" - Тайлер Эннис (16 + 3 подбора)
