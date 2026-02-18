ДТП на 90-й трассе: водитель грузовика в тяжелом состоянии
время публикации: 18 февраля 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 07:27
Рано утром в среду, 18 февраля, на 90-й трассе к северу от перекрестка Эйн-Хацева перевернулся грузовик. Водитель, мужчина в возрасте около 40 лет, получил множественные травмы.
Для высвобождения водителя из кабины потребовалась помощь пожарных. После этого пострадавший был доставлен вертолетом МАДА в больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.