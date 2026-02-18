Стрельба в Хайфе, сообщается об убитых
время публикации: 18 февраля 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 21:08
В полицию поступили сообщения о стрельбе в Хайфе. В сообщении пресс-службы правоохранительных органов отмечается, что на месте, по всей видимости, есть раненые.
Инцидент произошел на улице Аль-Книса. По данным телеканала "Кан-11", стрельба произошла в небольшом магазине.
Согласно предварительным оценкам, речь идет о криминальном инциденте.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что они констатировали смерть двух молодых мужчин (обоим примерно по 20 лет).
В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 52 израильских араба.