18 февраля 2026
18 февраля 2026
Израиль

Стрельба в Хайфе, сообщается об убитых

Полиция
Хайфа
время публикации: 18 февраля 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 21:08
Пресс-служба МАДА

В полицию поступили сообщения о стрельбе в Хайфе. В сообщении пресс-службы правоохранительных органов отмечается, что на месте, по всей видимости, есть раненые.

Инцидент произошел на улице Аль-Книса. По данным телеканала "Кан-11", стрельба произошла в небольшом магазине.

Согласно предварительным оценкам, речь идет о криминальном инциденте.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что они констатировали смерть двух молодых мужчин (обоим примерно по 20 лет).

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 52 израильских араба.

