Палестинские источники сообщают о нападении на арабскую деревню Михмас

Источники в Палестинской автономии сообщают о нападении на арабскую деревню Михмас, к северу от Иерусалима. По их данным, вооруженные израильтяне ранили пятерых местных жителей, один из которых находится в критическом состоянии.

Жители деревни также сообщают о краже нескольких десятков овец.

Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa пишет, что нападавших сопровождали израильские военные. Израильская сторона пока не прокомментировала произошедшее.