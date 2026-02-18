x
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Палестинские источники сообщают о нападении на арабскую деревню Михмас

Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 18 февраля 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 18:48
Палестинские источники сообщают о нападении на арабскую деревню Михмас
Nati Shohat / Flash90

Источники в Палестинской автономии сообщают о нападении на арабскую деревню Михмас, к северу от Иерусалима. По их данным, вооруженные израильтяне ранили пятерых местных жителей, один из которых находится в критическом состоянии.

Жители деревни также сообщают о краже нескольких десятков овец.

Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa пишет, что нападавших сопровождали израильские военные. Израильская сторона пока не прокомментировала произошедшее.

