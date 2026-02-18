Трамп не исключает, что для удара по Ирану потребуются британский "остров бомбардировщиков"

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал решение Великобритании передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию, а остров Диего-Гарсия, на котором находится база США, арендовать.

Через социальную сеть Трамп обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и заявил, что тот совершает большую ошибку, теряя контроль над стратегически важным островом.

Трамп также пишет, что, возможно, США потребуется база на "острове бомбардировщиков" во время удара по Ирану. "Если Иран решит не заключать сделку, Соединенным Штатам может потребоваться использовать базу на острове Диего-Гарсия и авиабазу в Фэйрфорде, чтобы не допустить потенциальной атаки со стороны крайне нестабильного и опасного режима. Атаку, которая может быть направлена против Великобритании, а также других дружественных стран", – написал Трамп. Он призвал Стармера не терять контроля над стратегическим объектом.