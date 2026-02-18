x
18 февраля 2026
Мир

Трамп не исключает, что для удара по Ирану потребуются британский "остров бомбардировщиков"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 18 февраля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 22:12
Трамп не исключает, что для удара по Ирану потребуются британские военные базы
AP Photo/US Navy

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал решение Великобритании передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию, а остров Диего-Гарсия, на котором находится база США, арендовать.

Через социальную сеть Трамп обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и заявил, что тот совершает большую ошибку, теряя контроль над стратегически важным островом.

Трамп также пишет, что, возможно, США потребуется база на "острове бомбардировщиков" во время удара по Ирану. "Если Иран решит не заключать сделку, Соединенным Штатам может потребоваться использовать базу на острове Диего-Гарсия и авиабазу в Фэйрфорде, чтобы не допустить потенциальной атаки со стороны крайне нестабильного и опасного режима. Атаку, которая может быть направлена против Великобритании, а также других дружественных стран", – написал Трамп. Он призвал Стармера не терять контроля над стратегическим объектом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
