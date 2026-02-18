Яфа Бен-Давид вновь победила на выборах главы профсоюза учителей

Завершился подсчет голосов на выборах главы профсоюза учителей, на которых со значительным отрывом победила действующий генеральный секретарь организации Яфа Бен-Давид.

Согласно результатам, опубликованным на сайте профсоюза учителей, за Яфу Бен-Давид было отдано 52% голосов. Остальные голоса распределились следующим образом: "А-Имун вэ а-Тиква" - 15%, фракция религиозных учителей - 14%, фракция НАХАЛЬ - 8%, фракция пожилых учителей - 7%, ХАДАШ - 4%.