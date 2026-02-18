Американский сенатор Линдси Грэм опроверг слухи о "смерти президента ОАЭ"

В последние дни в социальных сетях активно распространялись слухи о смерти президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна, американский сенатор Линдси Грэм написал, что он только что с ним встречался.

"Он не только жив, но и здоров", – написал Линдси Грэм в соцсети Х. Он сообщил, что их встреча продолжалась полтора часа. "Тем, кто чувствует необходимость нападать на Мухаммада бин Заида и на ОАЭ за то, что они поступают правильно, – делайте это на свой страх и риск".

Линдси Грэм объясняет, за что он уважает президента ОАЭ: "Решение шейха Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна поддержать соглашения Авраама и модернизировать свою страну – это самые значительные изменения на Ближнем Востоке за мою жизнь".

Американский сенатор добавляет, что президент Трамп хотел бы видеть регион больше похожим на ОАЭ, "чем на режим аятолл". "Регион сможет двигаться вперед только в том случае, если будет стремиться к свету, а не пытаться вернуться во тьму… Я категорически не согласен с теми, кто считает, что регион будет процветать, если режим аятолл выживет. Если этот религиозный нацистский режим выстоит, а народ будет отстранен от власти и продолжит подвергаться угнетению, это поставит под угрозу все, над чем мы работали, включая соглашения Авраама", – написал Грэм.

Сенатор сообщил, что из ОАЭ он направляется в Саудовскую Аравию.

16 февраля Линдси Грэм посетил Иерусалим, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Линдси Грэм – член Республиканской партии, сенатор от Южной Каролины, один из наиболее последовательных сторонников Израиля в американском Конгрессе. Грэм выступал против иранской ядерной сделки, поддержал перенос посольства США в Иерусалим и был соавтором законопроекта о борьбе с движением BDS. Сенатор регулярно посещает Израиль и неоднократно заявлял о необходимости предоставления еврейскому государству военной помощи без каких-либо ограничений. В последние месяцы Грэм призывал США поддержать израильские удары по ядерной программе Ирана, если дипломатические усилия окажутся безуспешными.