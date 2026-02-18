Пресс-секретарь Белого дома: "Есть множество причин для удара по Ирану"

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге заявила, что существует "множество аргументов в пользу нанесения удара по Ирану".

Она напомнила, что во время операции "Полуночный молот" в июне 2025 года были "полностью уничтожены ядерные объекты Тегерана. "Ирану было бы разумно заключить сделку с президентом Трампом", – сказала она в ответ на вопрос о планах президента США Дональда Трампа относительно Ирана.

При этом представитель Белого дома отметила, что в отношении Ирана "достигнут некоторый прогресс", однако не уточнила, о чем именно идет речь.