Заседание военно-политического кабинета перенесено на воскресенье

Заседание военно-политического кабинета, которое должно было состояться 19 февраля, перенесено на воскресенье, 22 февраля.

Сайт 0404.co.il объясняет это тем, что 19 февраля в Вашингтоне состоится заседание Совета мира по сектору Газы. Израиль на нем будет представлять министр иностранных дел Гидеон Саар.