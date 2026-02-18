Заседание военно-политического кабинета перенесено на воскресенье
время публикации: 18 февраля 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 19:00
Заседание военно-политического кабинета, которое должно было состояться 19 февраля, перенесено на воскресенье, 22 февраля.
Сайт 0404.co.il объясняет это тем, что 19 февраля в Вашингтоне состоится заседание Совета мира по сектору Газы. Израиль на нем будет представлять министр иностранных дел Гидеон Саар.
