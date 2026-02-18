x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 18:07
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кабуле вспыхнули беспорядки после того, как полицейскими был ранен местный житель

Галилея
МАГАВ
время публикации: 18 февраля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 18:09
В Кабуле вспыхнули беспорядки после того, как полицейскими был ранен местный житель
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Кабул в Западной Галилее вспыхнули беспорядки после того, как полицейскими был тяжело ранен местный житель.

Из полиции сообщили, что бойцы МАГАВа открыли огонь по мотоциклисту, который проигнорировал их требование остановиться для проверки.

Полиция проводит расследование инцидента.

В 18:00 радиостанция "Кан Бет" передала, что порядок в деревне восстановлен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook