В Кабуле вспыхнули беспорядки после того, как полицейскими был ранен местный житель

В деревне Кабул в Западной Галилее вспыхнули беспорядки после того, как полицейскими был тяжело ранен местный житель.

Из полиции сообщили, что бойцы МАГАВа открыли огонь по мотоциклисту, который проигнорировал их требование остановиться для проверки.

Полиция проводит расследование инцидента.

В 18:00 радиостанция "Кан Бет" передала, что порядок в деревне восстановлен.