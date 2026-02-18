Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью агентству AP впервые рассказал о своем конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он начался в феврале 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину и касался оборонительной стратегии.

Своего пика конфронтация достигла в сентябре 2022 года, когда сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в кабинете Залужного. Тот позвонил Андрею Ермаку, занимавшему тогда пост главы Офиса президента. "Я буду воевать и уже вызвал в центр Киева подкрепления", – сказал он.

Несмотря на то, что этот кризис был преодолен, разногласия между Зеленским и Залужным о путях защиты страны оставались. Бывший командующий, который сейчас возглавляет посольство в Лондоне, обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.

По словам Залужного, первоначальный план, разработанный совместно с партнерами по NATO, предусматривал сосредоточение сил в кулак, чтобы полностью освободить Запорожскую область, а затем выйти к Азовскому морю. Это ликвидировало бы сухопутный коридор, связывающий Россию и захваченный Крым. Однако в результате силы были рассредоточены, и операция не удалась.

AP отмечает, что да представителя оборонного истеблишмента NATO подтвердили эту информацию.

В конечном итоге, в феврале 2024 года Зеленский отправил популярного главнокомандующего в отставку, а вскоре назначил его послом в Лондоне. В интервью Залужный отказался обсуждать свои политические амбиции, сообщив, что не хочет угрожать национальному единству в условиях войны.