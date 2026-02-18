x
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Израиль

"Антисемит года" Такер Карлсон посетил Израиль, но даже не вышел из аэропорта

США
Антисемитизм
Израиль
время публикации: 18 февраля 2026 г., 17:28
"Антисемит года" Такер Карлсон посетил Израиль, но даже не вышел из аэропорта
AP Photo/Alex Brandon

Консервативный американский политический обозреватель Такер Карлсон посетил Израиль. В соцсети Х он опубликовал свою фотографию с посолом США Майком Хакаби из Израиля.

По информации 14-го телеканала Такер Карлсон прилетал на частном самолете специально, чтобы взять интервью у американского посла. Их встреча состоялась на территории аэропорта, после беседы скандальный обозреватель вылетел в Европу.

Это интервью состоялось после публичного спора между послом США в Израиле и политическим обозревателем, который резко критикует Израиль. Майк Хакаби неоднократно предлагал Такеру Карлсону встретиться, считая, что личный диалог поможет им прояснить спорные моменты.

Неправительственная организация StopAntisemitism присудила звание "антисемита 2025 года" консервативному политическому обозревателю Такеру Карлсону, обладающему значительным влиянием среди республиканцев. "Карлсон использует свою миллионную аудиторию для нормализации антисемитизма. Так, он использует антисемитские тропы для описания еврейского президента Украины Владимира Зеленского, распространяет антисемитские стереотипы, разжигая экстремизм", – отмечает организация.

"Он предоставляет платформу для опасных идей, позволяя гостям, таким, как ненавистник евреев Ник Фуэнтес, распространять ложные и антисемитские нарративы. Он повторяет неприкрытую ложь о еврейском государстве и его народе. Его необходимо подвергнуть остракизму", – заявляет StopAntisemitism.

Карлсон обладает значительным влиянием на радикальное крыло Республиканской партии. Среди тех, кто обвиняет его в антисемитизме – и придерживающийся правых взглядов еврейский обозреватель Бен Шапиро. Сам Карлсон отвергает обвинения в антисемитизме, заявляя, что он противоречит его христианским убеждениям.

Израиль
