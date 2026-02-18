x
Израиль

Впервые в истории ЦАХАЛа командиром ракетного катера станет женщина

время публикации: 18 февраля 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 17:56
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что в четверг, 19 февраля, майор Р. официально вступит в должность командира ракетного катера и станет первой женщиной, занявшей эту боевую должность.

В сообщении говорится, что ракетный катер, которым будет командовать Р., принимал участие в операции "Стрела Башана", проводившейся сразу после падения режима Асада с целью предотвращения попадания стратегического и прочего оружия в руки террористов. Катер участвовал в операции по ликвидации исполняющего обязанности главы правительства ХАМАСа в Газе и ответственного за финансы террористической организации, а также в ликвидации боевика авиационного подразделения "Хизбаллы". Кроме того, он оказывал огневую поддержку наземным силам в Ливане и осуществлял перехват воздушных целей в рамках обороны воздушного пространства Израиля.

Майор Р. была призвана в армию в 2016 году, она закончила курсы для моряков и с тех пор служила в ВМС на ряде ответственных должностей: офицером по вооружению, заместителем командира ракетного катера, командиром сторожевого катера типа "Дабур" в 916-й роте.

