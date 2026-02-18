x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 12:22
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 51-летний Максим Бобринецкий из Бат-Яма

Полиция
Розыск
Бат-Ям
время публикации: 18 февраля 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 11:10
Внимание, розыск: пропал 51-летний Максим Бобринецкий из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 51-летнего Максима Бобринецкого из Бат-Яма. Его местонахождение неизвестно с 16 февраля.

Приметы: карие глаза, каштановые волосы.

Описание одежды и обуви: серые длинные спортивные штаны с черной полосой, серая куртка, черные "кроксы".

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook