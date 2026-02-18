Внимание, розыск: пропал 51-летний Максим Бобринецкий из Бат-Яма
время публикации: 18 февраля 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 11:10
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 51-летнего Максима Бобринецкого из Бат-Яма. Его местонахождение неизвестно с 16 февраля.
Приметы: карие глаза, каштановые волосы.
Описание одежды и обуви: серые длинные спортивные штаны с черной полосой, серая куртка, черные "кроксы".
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.