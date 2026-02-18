Внимание, розыск: пропал 51-летний Максим Бобринецкий из Бат-Яма

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 51-летнего Максима Бобринецкого из Бат-Яма. Его местонахождение неизвестно с 16 февраля.

Приметы: карие глаза, каштановые волосы.

Описание одежды и обуви: серые длинные спортивные штаны с черной полосой, серая куртка, черные "кроксы".

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.