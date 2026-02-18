x
18 февраля 2026
Мир

Верховный суд России обязал Google выплатить 91,5 квинтиллиона рублей

Судебные решения
Россия
время публикации: 18 февраля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 12:49
Верховный суд России обязал Google выплатить 91,5 квинтиллиона рублей
AP Photo/Alastair Grant

Верховный суд РФ сообщил, что не станет вмешиваться в решение судов более низкой инстанции, согласно которым, ООО "Гугл", дочерняя компания корпорации Google, обязан выплатить российским медиа-компаниям 91,5 квинтиллиона рублей – 1,2 квинтиллиона долларов.

Сделать это физически невозможно. Квинтиллион – сумма с 18 нулями. Мировой валовый внутренний продукт составляет 111 триллионов долларов.

Ранее московский арбитраж обязал Google разблокировать YouTube-аккаунты 13 телеканалов и трех медиа. В связи с неисполнением актов российского суда неустойка увеличивалась в геометрической прогрессии, пока не была зафиксирована на дату признания ООО "Гугл" несостоятельным. Решение о банкротстве компании было принято 12 февраля 2024 года.

Компания Google International подала кассационную жалобу в Верховный суд, но тот не нашел оснований для пересмотра дела. Среди российских СМИ, у которых возникли претензии к Google, – редакция телевидения Госдумы, АО "Москва медиа", телеканал "Звезда", "ТВ Центр", НТВ, Общественное телевидение России, телеканал "360".

