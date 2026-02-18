В Газе погиб боец-десантник Офри Яфе

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший сержант Офри Яфе, 21 год, из поселка Йогев, боец ​​разведроты бригады "Цанханим".

14-й канал сообщает, что причиной гибели военнослужащего стал "дружественный огонь".

Судя по имеющимся данным, трагедия произошла в районе Хан-Юниса.

Это первый случай гибели израильского военнослужащего в Газе после 28 октября 2025 года.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 925 военнослужащих ЦАХАЛа.