18 февраля 2026
последняя новость: 10:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 февраля 2026
последняя новость: 10:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Газе погиб боец-десантник Офри Яфе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 18 февраля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 10:41
В Газе погиб боец-десантник Офри Яфе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший сержант Офри Яфе, 21 год, из поселка Йогев, боец ​​разведроты бригады "Цанханим".

14-й канал сообщает, что причиной гибели военнослужащего стал "дружественный огонь".

Судя по имеющимся данным, трагедия произошла в районе Хан-Юниса.

Это первый случай гибели израильского военнослужащего в Газе после 28 октября 2025 года.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 925 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
