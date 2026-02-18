Внимание, розыск: пропал 78-летний житель Мигдаль а-Эмек Давид Йосефов

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летнего Давида Йосефова, жителя Мигдаль а-Эмек. В последний раз его видели 18 февраля на улице Шомрон в городе проживания.

Известно, что на пропавшем была черная в белую полоску рубашка, черные спортивные штаны, серая кофта.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Мигдаль а-Эмек по телефону 04-6447444.