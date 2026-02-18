ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ проводят операцию по изъятию оружия в Хевроне

В среду, 18 февраля, в армию поступило сообщение о стрельбе в районе квартала Джелис на въезде в Хеврон.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что сразу после получения сообщения в указанный район были направлены силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции для проведения масштабной операции по задержанию вооруженных лиц и изъятия оружия.

Квартал Джелис был оцеплен, блокированы прилегающие дороги.

ЦАХАЛ сообщает о задержании десятков подозреваемых.

Операция в указанном районе продолжается.