Глава МИД Саар: "ООН заражена антиизраильской одержимостью"

Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил с заявлением для СМИ перед началом обсуждения ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН.

Из выступления министра иностранных дел Гидеона Саара: "Я прибыл в ООН, организацию, которая, к сожалению, заражена антиизраильской одержимостью, чтобы сказать правду, представить факты и защитить наши права.

Израиль – миролюбивое государство, стоящее как оплот западной цивилизации. Попытки уничтожить Израиль начались еще до его основания. За последние два с половиной года мы видели, что попытки поставить под вопрос право Израиля на существование продолжаются и становятся все более масштабными. Нашим врагам это не удастся, но они не отказались от своей цели. И не заблуждайтесь – Запад будет следующим.

Евреи – это народ Земли Израиля. Это общеизвестный и хорошо задокументированный исторический факт, который превращает в абсурд масштабные антисемитские попытки подорвать право еврейского народа на свою землю.

Еврейское присутствие в Эрец-Исраэль не прекращалось ни на один день. 104 года назад Лига Наций, предшественница ООН, выдала британцам мандат на воссоздание национального очага для еврейского народа в Эрец-Исраэль. Вчера 85 стран стояли здесь и отвергали право еврейского народа жить в тех самых местах, которые были признаны принадлежащими национальному очагу еврейского народа.

Удивительно, что так много стран заявляют, будто еврейское присутствие на нашей древней родине нарушает международное право. Напротив: ни одна другая нация, ни в одном другом месте мира не имеет более сильного права, чем наше историческое и задокументированное право на землю Библии.

Завтра я буду иметь честь представлять Израиль на "Совете мира" президента Трампа. Мы поддерживаем план Трампа. В основе этого плана лежат разоружение ХАМАСа, демилитаризация Газы и дерадикализация палестинского общества. Если эти цели будут достигнуты, впервые появится шанс продвинуться к новой реальности в Газе и в регионе. Безопасность, стабильность и процветание всех зависят от этого.

Каждый в этом здании должен спросить себя: почему все придают завтрашней встрече "Совета мира" гораздо большее значение, чем заседанию, которое начнется через 15 минут? Что это говорит об организации ООН сегодня? Почему ООН стала нерелевантной для решения мировых конфликтов? Почему она поражена антиизраильской одержимостью? Почему, как недавно сказал посол Уолтц, ООН превратилась в "сточную канаву для антисемитизма"? Как может быть так, что ООН представляют такие радикальные, антисемитские и одиозные фигуры, как спецдокладчик ООН Альбанезе?

Это проблема не только наша. Это также подрывает доверие к самому этому институту. Я призываю ООН очнуться, пока она окончательно не утратила остатки своей значимости, влияния и статуса".

Выдержки из выступления министра представлены его пресс-службой