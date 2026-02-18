Суд потребовал от журналиста Асенхайма передать исходные материалы интервью с Фельдштейном

Окружной суд в Лоде отклонил апелляцию журналиста "Кан" Омри Асенхайма по поводу требования полиции передать ей исходные материалы интервью с бывшим пресс-секретарем премьер-министра Эли Фельдштейном.

Полиция потребовала от Асенхайма передать ей материалы для "продолжения расследования".

Предполагается, что речь идет о расследовании "дела Бравермана". Омри Асенхайм отказался передать материалы, заявив, что речь идет о нарушении свободы журналиста. По утверждению Асенхайма, такой шаг приведет к тому, что источники откажутся беседовать с журналистами.

Судья Шарон Геллер отклонила апелляцию Асенхайма. В то же время, судья предложила журналисту отдельно передать суду те высказывания Фельдштейна, которые изначально были заявлены, как не подлежащие цитированию. "Суд изучит их и примет решение о том, на какие распространяется принцип охраны анонимности журналистских источников", – говорится в решении суда.

Напомним, что в интервью Эли Фельдштейн рассказал, что глава администрации премьер-министра Цахи Браверман сообщил ему о расследовании, которое проводилось с целью выяснения источника утечки секретного документа, который был позднее опубликован германским изданием Bild. Браверман также сказал Фельдштейну, что может "погасить" это дело.