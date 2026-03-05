Politico: CENTCOM не исключает, что война с Ираном продлится до сентября

Как пишет сайт Politico, Центральное командование вооруженных сил США попросило министерство обороны направить в его штаб-квартиру в Тампе дополнительных офицеров разведки, чтобы обеспечить проведение операций против Ирана в течение по меньшей мере 100 дней, однако возможно – до сентября.

Согласно изданию, это первая подобная просьба с начала кампании, которая свидетельствует, что Пентагон начал выделение фондов на операции, которые могут продлиться дольше, чем четыре-пять недель, о которых изначально говорил президент США Дональд Трамп.

Государственный департамент также направляет дополнительный персонал для эвакуации застрявших на Ближнем Востоке американских граждан. Центром этих операций стали Афины. Politico видит в этом свидетельство, что администрация США не смогла полностью оценить последствий своих и израильских действий.

Отмечается, что начатая 28 февраля операция нанесла ущерб силовым структурам Ирана, верховный лидер Али Хаменеи и десятки представителей руководства ликвидированы. Однако Израиль и США все еще не сформулировали конечной цели операции.

Добавим, что это не совсем так. Декларируемая цель операции – свержение режима аятолл. Задача военного командования - подготовка планов на случай различного развития ситуации.