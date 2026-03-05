x
Футбол. В финал Кубка короля вышел "Реал Сосьедад"

Футбол
Футбол. В финал Кубка короля вышел "Реал Сосьедад"
В финале Кубка Испании (Кубка короля) встретятся "Атлетико" (Мадрид) и "Реал Сосьедад".

В баскском полуфинале "Реал Сосьедад" дважды обыграл "Атлетик" (Бильбао) 1:0.

На 87-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти.

"Реал Сосьедад" четыре раза выигрывал Кубок Испании Последний раз в 2021 году (без болельщиков). Последний раз с болельщиками - в 1988 году.

Спорт
