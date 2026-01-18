"Миллионы в чемоданах". В ПА не пропустили деньги, предназначавшиеся для финансирования террора

Полиция и пограничная служба опубликовали сообщение о том, что недавно на пограничном переходе "Аленби" (граница с Иорданией) были задержаны двое подозреваемых, пытавшихся провезти в чемоданах в Палестинскую автономию около 12 миллионов шекелей (в израильской и иностранной валюте наличными). По версии следствия, эти деньги были предназначены для финансирования террора в Иудее и Самарии.

Судя по всему, задержанные были "курьерами". Срок их содержания под стражей был продлен по решению суда.

Расследование продолжается.