"Миллионы в чемоданах". В ПА не пропустили деньги, предназначавшиеся для финансирования террора
время публикации: 18 января 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 10:07
Полиция и пограничная служба опубликовали сообщение о том, что недавно на пограничном переходе "Аленби" (граница с Иорданией) были задержаны двое подозреваемых, пытавшихся провезти в чемоданах в Палестинскую автономию около 12 миллионов шекелей (в израильской и иностранной валюте наличными). По версии следствия, эти деньги были предназначены для финансирования террора в Иудее и Самарии.
Судя по всему, задержанные были "курьерами". Срок их содержания под стражей был продлен по решению суда.
Расследование продолжается.