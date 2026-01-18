x
18 января 2026
|
последняя новость: 11:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 11:30
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Миллионы в чемоданах". В ПА не пропустили деньги, предназначавшиеся для финансирования террора

Полиция
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 18 января 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 10:07
"Миллионы в чемоданах". В ПА не пропустили деньги, предназначавшиеся для финансирования террора
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и пограничная служба опубликовали сообщение о том, что недавно на пограничном переходе "Аленби" (граница с Иорданией) были задержаны двое подозреваемых, пытавшихся провезти в чемоданах в Палестинскую автономию около 12 миллионов шекелей (в израильской и иностранной валюте наличными). По версии следствия, эти деньги были предназначены для финансирования террора в Иудее и Самарии.

Судя по всему, задержанные были "курьерами". Срок их содержания под стражей был продлен по решению суда.

Расследование продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook