18 января 2026
Израиль

Рабочий упал с высоты в Мате-Иегуда, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 18 января 2026 г., 16:15
Рабочий упал с высоты в Мате-Иегуда, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об очередном несчастном случае на стройке: в населенном пункте на территории окружного совета Мате-Иегуда рабочий упал с высоты около четырех метров.

Пострадавший, мужчина в возрасте примерно 50 лет, находился в сознании, он получил тяжелые множественные травмы. Оказав ему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.

Израиль
