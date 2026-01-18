Рабочий упал с высоты в Мате-Иегуда, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 18 января 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 16:15
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об очередном несчастном случае на стройке: в населенном пункте на территории окружного совета Мате-Иегуда рабочий упал с высоты около четырех метров.
Пострадавший, мужчина в возрасте примерно 50 лет, находился в сознании, он получил тяжелые множественные травмы. Оказав ему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.
Ссылки по теме