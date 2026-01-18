Оппозиция объявила бойкот обсуждению законопроекта о комиссии по расследованию 7.10

x
время публикации: 18 января 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 11:30
Оппозиция объявила о бойкоте обсуждения законопроекта о комиссии по расследованию 7 октября
Yonatan Sindel/Flash90

Главы оппозиционных партий опубликовали совместное заявление, согласно которому они не намерены принимать участие в обсуждении законопроекта по созданию паритетной комиссии по расследованию трагических событий 7 октября 2023 года.

Главы оппозиции называют комиссию, которую намерено создать правительство, "комиссией по сокрытию правды".

"Речь идет о циничной попытке создать политическую комиссию, цель которой одна: снять ответственность с правительства 7 октября за его провалы и за личный провал Нетаниягу", – говорится в заявлении оппозиционеров.

Согласно тексту законопроекта, спикер Кнессета проведет консультации с представителями коалиции и оппозиции, после чего представит на утверждение пленарного заседания Кнессета предлагаемый состав комиссии. Для его утверждения необходимо большинство в 80 голосов. Если такого большинства не будет собрано, то глава коалиции предложит своих кандидатов, а глава оппозиции – своих.

Если одна из сторон откажется принимать участие в формировании комиссии, эту функцию выполнит спикер Кнессета.

