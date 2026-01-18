Дело клана Харири: житель ПА обвиняется в вымогательстве

18 января прокуратура подала в окружной суд города Лод дополнительное обвинительное заключение против шестого обвиняемого по делам криминального клана Харири (расследование по делу "Принц").

35-летний Муханад Рамзак – житель Палестинской автономии, незаконно находившийся на израильской территории, обвиняется в шантаже с угрозами и других преступлениях.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый обратился к потерпевшему, представился как "Хамуди Харири" и в течение более года шантажировал его, вымогая деньги. В ответ на угрозы потерпевший перевел обвиняемому более 100 тысяч шекелей и передал iPhone.

1 января были поданы первые обвинительные заключения по делу государственного свидетеля с кодовым именем "Принц". Речь идет о пяти подозреваемых, связанных с преступным кланом Харири. По версии следствия, пятеро обвиняемых неоднократно вымогали деньги у одного человека, угрожая ему и членам его семьи. При этом они представлялись вымышленными именами, используя фамилию "Харири". Сообщается, что потерпевший выплачивал подозреваемым десятки тысяч шекелей в виде регулярных ежемесячных платежей. Обвинения были предъявлены: Мураду Харири (41, Умм эль-Фахм), Набилю Арьяну (31, Арара), Юсуфу Хадидже (33, Клансуа), Мухаммаду Акелю (37, Арара) и Муртаде Акелю (26, Арара).

Полиция подчеркивает, что расследование по делу "Принца" продолжается: проверяются дополнительные эпизоды, а также причастность других фигурантов, связанных с группировками Абу Латиф и Харири. Часть подозреваемых остается под арестом.