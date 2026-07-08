Бен-Гвир: "Мы баллотируемся самостоятельно". Фейглин: "Мелочные игры"

Приближенные министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира вновь заявили, что партия "Оцма Иегудит" будет баллотироваться самостоятельно на выборах в Кнессет 26-го созыва.

Заявление последовало на фоне публикаций в СМИ, согласно которым Бен-Гвир заморозил все контакты с остальными правыми партиями по вопросу о возможном совместном участии в выборах.

"То, что мы делаем, – на благо правому блоку", – заявляют в окружении Бен-Гвира.

В свою очередь, глава партии "Зеут" Моше Фейглин, который ранее вел переговоры с Бен-Гвиром, назвал решение "Оцма Иегудит" "мелочной игрой эго". По словам Фейглина, "Зеут" продолжит баллотироваться независимо от того, будут ли достигнуты какие-либо соглашения об объединении.