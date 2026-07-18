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Израиль

Иерусалимские ультраортодоксы протестуют против нового кафе, открытого в шабат

Харедим
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 18 июля 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 13:51
Иерусалимские ультраортодоксы протестуют против нового кафе, открытого в шабат
Liba Farkash/FLASH90 (Иллюстрация)

Иерусалимские ультраортодоксы третью субботу протестуют против того, что новое кафе "Ба-Симта" ("В переулке") работает в шабат.

На этой неделе полиция заранее подготовилась к возможным беспорядкам: установлены заграждения, не позволяющие протестующим приблизиться к кафе.

Протесты привели к противоположному результату: в социальных сетях разошлись видеозаписи происходящего, и к кафе "Ба-Симта" начали приходить многие жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать.

Израиль
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