Иерусалимские ультраортодоксы протестуют против нового кафе, открытого в шабат

Иерусалимские ультраортодоксы третью субботу протестуют против того, что новое кафе "Ба-Симта" ("В переулке") работает в шабат.

На этой неделе полиция заранее подготовилась к возможным беспорядкам: установлены заграждения, не позволяющие протестующим приблизиться к кафе.

Протесты привели к противоположному результату: в социальных сетях разошлись видеозаписи происходящего, и к кафе "Ба-Симта" начали приходить многие жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать.