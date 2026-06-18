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Израиль

Кража тонны арбузов в полях Нахаль-Оза

Сельское хозяйство
время публикации: 18 июня 2026 г., 14:23 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 14:23
Кража тонны арбузов в полях Нахаль-Оза
Пресс-служба полиции Израиля

Несколько человек были задержаны в полях кибуца Нахаль-Оз рядом с границей сектора Газы по подозрению в хищении более тонны арбузов.

После того, как в полицию поступило сообщение о подозрительной деятельности, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) прибыли на место и провели задержания.

Напомним, что накануне стало известно, что из-за аномальной вспышки вируса уничтожены посадки на арбузных полях площадью более 1000 дунамов.

Израиль
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