Кража тонны арбузов в полях Нахаль-Оза

Несколько человек были задержаны в полях кибуца Нахаль-Оз рядом с границей сектора Газы по подозрению в хищении более тонны арбузов.

После того, как в полицию поступило сообщение о подозрительной деятельности, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) прибыли на место и провели задержания.

Напомним, что накануне стало известно, что из-за аномальной вспышки вируса уничтожены посадки на арбузных полях площадью более 1000 дунамов.