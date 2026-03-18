ЦАХАЛ завершил ночью очередную волну ударов по объектам инфраструктуры "Хизбаллы"

Террористическая организация "Хизбалла" вечером во вторник выпустила десятки ракет по территории Государства Израиль. В ЦАХАЛе была выявлена предварительная подготовка "Хизбаллы" к усиленному обстрелу, и армия приступила к срыву и предотвращению запуска.

В рамках этих действий были атакованы несколько пусковых установок, склады вооружений и оперативные штабы. С началом обстрела были атакованы пусковые установки и группы запуска, стрелявшие по Израилю. Тем самым был предотвращен еще более существенный залп по территории Государства Израиль.

Вскоре после обстрела ЦАХАЛ начал эвакуацию жителей города Тир ради их защиты и атаковал склады вооружений и штабы террористической организации "Хизбалла", размещенные в самом центре гражданского населения. Это еще один пример использования "Хизбаллой" граждан Ливана для прикрытия террористической деятельности.

Кроме того, ночью в Бейруте были атакованы дополнительные объекты ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан" – финансовой структуры террористической организации "Хизбалла", используемой ею для выплаты зарплат боевикам и продвижения террористических планов. Наряду со штабами дивизии "Имам Хусейн" в районе южного Ливана, атакованными с воздуха и с моря, военно-морские силы нанесли удар по ключевому боевику террористической организации "Хизбалла" в Бейруте.

Перед ударами были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременные предупреждения, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.