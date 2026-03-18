18 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил более 80 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 марта 2026 г., 11:51 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 11:51
В рамках передового оборонительного маневра бойцы 300-й бригады под командованием 146-й дивизии продолжают точечные рейды на юге Ливана с целью уничтожения инфраструктуры террористической организации "Хизбалла".

За последнюю неделю силы уничтожили более 80 объектов террористической инфраструктуры организации "Хизбалла" и ликвидировали двух боевиков, вышедших из одного из объектов в этом районе.

Силы ЦАХАЛа продолжат действовать для укрепления передовой линии обороны и предотвращения усиления и восстановления террористической организации "Хизбалла".

