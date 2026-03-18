ЦАХАЛ предупредил жителей четырех ливанских деревень о скорых ударах

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей ливанских деревень Хербет Сельм, Байт Яхун, Срифа и Дир Канун ан-Нахр (к востоку от Тира, южный Ливан), в котором сообщил о скорых ударах по целям в этих населенных пунктах.

"В целях вашей безопасности мы настоятельно призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов в районе, указанном на карте, и переместиться к северу от реки Захрани", – заявляет ЦАХАЛ.