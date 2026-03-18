Пресс-секретарь ЦАХАЛа поздравил народ Ирана с Новым годом

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин опубликовал в социальной сети Х поздравление народа Ирана с праздником Навруз, с иранским Новым годом.

"Мы надеемся, что Новый год принесет лучшее будущее народу Ирана. Израиль продолжит защищаться, но мы надеемся, что в будущем народы региона смогут жить в безопасности", – заявил он.