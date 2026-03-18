Пресс-секретарь ЦАХАЛа поздравил народ Ирана с Новым годом
время публикации: 18 марта 2026 г., 16:50 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 17:02
Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин опубликовал в социальной сети Х поздравление народа Ирана с праздником Навруз, с иранским Новым годом.
"Мы надеемся, что Новый год принесет лучшее будущее народу Ирана. Израиль продолжит защищаться, но мы надеемся, что в будущем народы региона смогут жить в безопасности", – заявил он.
سخنگوی ارتش اسرائیل، سرتیپ افی دفرین، در پیام تبریک به مناسبت جشن نوروز: «ما امیدواریم که سال نو آیندهای بهتر برای مردم ایران به همراه بیاورد.»
«اسرائیل به دفاع از خود در برابر هر تهدیدی ادامه خواهد داد، اما امید ما این است که در آینده مردم منطقه بتوانند در امنیت و ثبات زندگی…