x
18 марта 2026
|
последняя новость: 07:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 07:23
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу обратился к иранцам по случаю Навруза: "Празднуйте. Мы наблюдаем сверху"

Иран
Биньямин Нетаниягу
Ислам
Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 06:35 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 06:38
Haim Zach/GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал обращение к народу Ирана по случаю Навруза.

В видео, записанном из командного центра ВВС на базе "Кирия", он заявил: "Я нахожусь здесь с министром обороны Израиля, нашим начальником Генштаба, главой "Мосада", командующим ВВС, нашими старшими командирами. За последние 24 часа мы уничтожили двух главарей террора, высших главарей террора этой тирании".

"Наши самолеты наносят удары по террористам на земле, на перекрестках, на городских площадях. Чтобы позволить храброму народу Ирана отпраздновать Праздник огня... Так что празднуйте, и счастливого Навруза. Мы наблюдаем сверху".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook