Нетаниягу обратился к иранцам по случаю Навруза: "Празднуйте. Мы наблюдаем сверху"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал обращение к народу Ирана по случаю Навруза.

В видео, записанном из командного центра ВВС на базе "Кирия", он заявил: "Я нахожусь здесь с министром обороны Израиля, нашим начальником Генштаба, главой "Мосада", командующим ВВС, нашими старшими командирами. За последние 24 часа мы уничтожили двух главарей террора, высших главарей террора этой тирании".

"Наши самолеты наносят удары по террористам на земле, на перекрестках, на городских площадях. Чтобы позволить храброму народу Ирана отпраздновать Праздник огня... Так что празднуйте, и счастливого Навруза. Мы наблюдаем сверху".