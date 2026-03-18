Израиль

Ракетные обстрелы из Ливана: сирены в Ашкелоне, на границе с Газой и на севере страны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Хизбалла
время публикации: 18 марта 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 21:02
Ayal Margolin/Flash90

Продолжаются ракетные обстрелы из Ливана. Сирены были активированы в Сдероте, Ашдоде, Ашкелоне, в населенных пунктах на границе с Газой.

Одновременно с этим ведется обстрел северных районов Израиля.

Взрыв был слышан также в центре страны.

Телеканал "Кешет-12" передал, что армия проверяет - не было ли запусков ракет из сектора Газы.

В спасательные службы поступило сообщение о падении обломков или ракеты в Кирьят-Шмоне, эта информация проверяется.

