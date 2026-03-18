18 марта 2026
последняя новость: 21:10
Израиль

Сирены на севере Израиля и в центре страны. Из Ливана были запущены 11 ракет

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 20:33 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 20:48
Сирены на севере Израиля и в Самарии из-за ракетного обстрела "Хизбаллы"
Yossi Aloni/Flash90

В 20:29-20:31 на "линии противостояния", в Верхней Галилее, Шароне и Самарии была активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле. Сигнал тревоги прозвучал также в Кфар-Сабе.

Военные сообщили, что был зафиксирован запуск нескольких ракет из Ливана.

Сигналы тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов.

В спасательные службы поступили сообщения о падении ракет или обломков в двух районах.

По данным армии, из Ливана было запущено не менее 11 ракет.

Израиль
