Сирены на севере Израиля и в центре страны. Из Ливана были запущены 11 ракет
время публикации: 18 марта 2026 г., 20:33 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 20:48
В 20:29-20:31 на "линии противостояния", в Верхней Галилее, Шароне и Самарии была активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле. Сигнал тревоги прозвучал также в Кфар-Сабе.
Военные сообщили, что был зафиксирован запуск нескольких ракет из Ливана.
Сигналы тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов.
В спасательные службы поступили сообщения о падении ракет или обломков в двух районах.
По данным армии, из Ливана было запущено не менее 11 ракет.
