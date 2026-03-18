Сирены на севере Израиля и в центре страны. Из Ливана были запущены 11 ракет

В 20:29-20:31 на "линии противостояния", в Верхней Галилее, Шароне и Самарии была активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле. Сигнал тревоги прозвучал также в Кфар-Сабе.

Военные сообщили, что был зафиксирован запуск нескольких ракет из Ливана.

Сигналы тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов.

В спасательные службы поступили сообщения о падении ракет или обломков в двух районах.

По данным армии, из Ливана было запущено не менее 11 ракет.