18 марта 2026
18 марта 2026
18 марта 2026
последняя новость: 16:36
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Обстрел центра страны из Ирана. Падение обломков в нескольких местах в Гуш-Дане

Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:27
Обстрел центра страны из Ирана. Падение обломков в нескольких местах в Гуш-Дане
Пресс-служба "Ацала Петах-Тиква"

В связи с ракетным обстрелом из Ирана в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле и Самарии прозвучали сирены.

По информации 12-го телеканала, ракета с кассетным боеприпасом была перехвачена. В спасательные службы поступили сообщения о падении обломков в четырех местах в районе Гуш-Дана. В одном из мест возникло возгорание, которое было быстро потушено, в другом – существует угроза обрушения здания.

Спасательные службы проверяют места падения обломков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в результате обстрела три человека получили легкие травмы в результате взрывной волны.

К 16:26 разрешено к публикации, что обломки упали в Рамат-Гане и Петах-Тикве.

