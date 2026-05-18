Поджог в арабской деревне к югу от Хеврона, задержаны подозреваемые
время публикации: 18 мая 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 08:13
В ночь на 18 мая поступило сообщение о поджоге здания и попытке поджога автомобиля в арабской деревне Хирбат Уади ар-Рахим, недалеко от еврейского поселения Сусия на Хевронском нагорье, к югу от Хеврона.
На место происшествия были вызваны военнослужащие Армии обороны Израиля и пограничной службы, а также сотрудники полиции.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к поджогу. Расследование продолжается.