Учитель из Хайфы, работавший с детьми с особыми потребностями, обвинен в непристойных действиях
время публикации: 18 мая 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 12:45
Прокуратура предъявила жителю Хайфы, работавшему учителем и помощником учителя в школе для детей с особыми потребностями, обвинение в совершении непристойных действий в отношении двух несовершеннолетних учеников.
В обвинительном заключении, указывается, что обвиняемый работал в учебном заведении на севере Израиля и неоднократно совершал непристойные действия в отношении двух несовершеннолетних учеников своей школы в течение 2023-2025 учебных годов.
По решению суда публикация имени обвиняемого запрещена до 25 мая 2026 года. Также суд запретил публикацию любых сведений, которые могли бы привести к идентификации потерпевших.