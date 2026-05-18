18 мая 2026
Израиль

Житель Герцлии обвинен в убийстве родного дяди

время публикации: 18 мая 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 12:14
Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 20-летнего Элиягу Шоваля Бар-Эля, жителя Герцлии, обвиняемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах своего дяди, 47-летнего Реувена Крайфа.

Согласно обвинению, между отцом Шоваля Бар-Эля и Крайфом на протяжении нескольких лет продолжался конфликт из-за оплаты электричества и воды в квартире в Герцлии, принадлежавшей Крайфу, где Элиягу жил вместе с отцом. В начале апреля 2026 года Шоваль Бар-Эль встретил Крайфа, между ними произошел спор, и после того как Крайф заявил, что не намерен возобновлять подачу электричества и воды, Шоваль Бар-Эль начал ему угрожать.

По версии прокуратуры, позднее Шоваль Бар-Эль вооружился пистолетом и канистрой с горючей жидкостью, поджег один из автомобилей семьи Крайфа и выстрелил в переднюю часть второго автомобиля, чтобы запугать родственников. Примерно через неделю, убедившись, что Крайф не возобновил подачу электричества и воды, Шоваль Бар-Эль решил обстрелять его дяди. Он приехал к дому на мотоцикле, с закрытым лицом и в перчатках, и открыл огонь по окну квартиры, где находились Крайф, его жена и двое детей. Крайф получил смертельное ранение и был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. После стрельбы, по данным следствия, Шоваль Бар-Эль поехал в синагогу, переоделся, спрятал одежду и перчатки в сумке во дворе и избавился от пистолета.

Элиягу Шовалю Бар-Элю инкриминируются убийство при отягчающих обстоятельствах, поджог, воспрепятствование правосудию и другие преступления.

