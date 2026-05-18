Стрельба в Джадэйда-Макре, тяжело ранен глава местного совета

В ночь на 18 мая в арабском населенном пункте Джадэйда-Макр, к востоку от Акко, в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен глава местного совета 50-летний Сухайл Мельхем. Еще один 49-летний мужчина получил ранения средней тяжести.

Раненые были доставлены в медицинский центр "Галиль" в Нагарии.

Полиция проводит расследование.