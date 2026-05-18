К северу от Иерусалима перевернулся квадроцикл, один из пострадавших в критическом состоянии
время публикации: 18 мая 2026 г., 02:44 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 05:38
В ночь на 18 мая в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима, перевернулся квадроцикл, на котором ехали двое молодых мужчин. Пострадавших доставили на контрольно-пропускной пункт Каландия.
Затем одного из пострадавших, мужчину примерно 25 лет, эвакуировали в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек" – он получил тяжелую травму головы и находится в критическом состоянии. Второй мужчина травмирован легко.
Обстоятельства происшествия уточняются.